Платформенные весы электронные. Высокое качество. Лучшие цены.

Платформенные весы
89 900 ₽/шт
55 800 ₽/шт
44 700 ₽/шт
40 250 ₽/шт
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Платформенные весы электронные
Весы платформенные напольные предназначены для статического взвешивания различных грузов. Данные весы обычно имеют простую конструкцию из 4 тензодатчиков и специального измерительного индикатора (весовой терминал). Простота в обслуживании и надежность являются отличительной чертой платформенных весов.
Чтобы сделать правильный выбор и купить платформенные весы электронные мы обращаем ваше внимание на несколько важных параметров, которые помогут вам определиться:
- Максимальная нагрузка. Учтите что, все весы имеют максимальные и минимальные допустимые нагрузки. Это значит, что покупая напольные платформенные весы, к примеру, на 1000 кг, было бы не корректно взвешивать грузы до 10 кг. Погрешность в этом случае будет высокой.
- Размер платформы. Чтобы груз был правильно взвешен, необходимо чтобы он полностью располагался на платформе. Недопустимо, чтобы элементы груза выходили за края платформы и касались пола или другой поверхности. Результаты взвешивания могут быть некорректными.
- Низкие температурные условия. Если температурный диапазон, в котором вы хотите взвешивать, в среднем колеблется от - 10С до +40C, то вы можете пропустить этот пункт. Практически все модели удовлетворяют этим требованиям. В случае использования весов при более низких температурах, то стоит обратить внимание на морозостойкие модели. Например, серия ЕВ4 с индикатором WI-19eA.
- Дополнительные опции. Опционально весы могут быть оснащены пандусами, принтером для печати этикеток, портом RS232 и т д.
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